CORRADO MATERA E LUCA CASCONE IN CORSA PER LA PRESIDENZA DI UNA COMMISSIONE

Corrado Matera (Partito Democratico) e Luca Cascone (A Testa Alta) sono in corsa per la Presidenza di una delle Commissioni del Consiglio Regionale della Campania. Per Matera, dopo il tentativo della Commissione Sanità – che dovrebbe finire al collega del Pd Maurizio Petracca – si parla della Commissione Statuto. Per Luca Cascone, invece, esclusa la possibilità che venga confermato alla Commissione Trasporti e Lavori Pubblici, c’è la possibilità della Commissione Attività Produttive, nella scorsa consiliatura guidata da Giovanni Mensorio, in odore di essere eletto Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Share on: WhatsApp