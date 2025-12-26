FRANCO PICARONE (PD): “FEMMINICIDIO, ORA BISOGNA REAGIRE INSIEME”

“Anna Tagliaferri. Ho avuto l’onore di conoscerla. Operosa e professionale. Una persona di qualità che dava lustro alla città di Cava dei Tirreni. Artigiana del dolce in una rinomata e valente pasticceria della città. Purtroppo è da ieri un’altra vittima di femminicidio. Ancora un volta per mano del sesso “forte”. Lo metto tra virgolette. Forte si, fisicamente. Debole nel sentimento, nel rispetto umano e nella tenuta psichica. Debole soprattutto culturalmente. Degradato a puro istinto bestiale. Non tutti gli uomini sono così, ma purtroppo si contano almeno 85 femminicidi anche nell’anno che sta terminando. Circolano troppi soggetti che possono definirsi solo con un appellativo: rifiuto umano!”
Lo scrive il Consigliere Regionale del PD Franco Picarone.
Spesso costoro non riescono nemmeno a sopravvivere a se stessi dopo aver consumato questi orrendi delitti, così da togliersi volontariamente la vita.
Reagiamo insieme, convinti e determinati, a questa degradante deriva culturale. Salviamo la parte nobile e migliore che definisce degnamente il ruolo dell’ Uomo, con la “U”maiuscola.
Attiviamo una rivoluzione culturale a partire dalla famiglia riesaminando comportamenti e ruoli dei genitori, cominciando dai piccoli gesti, bandendo ogni tipo di sopraffazione, anche quella che può sembrare la più innocente. Eliminiamo dalla vista dei figli ogni violenza e ogni atto di sottomissione femminile. Troviamo il modo per Istruire i genitori che perpetuano siffatti comportamenti riconvertendoli alla cultura del rispetto.