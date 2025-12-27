ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “COMUNALI 2026, IL NOSTRO PARTITO CI SARA’ “

D’Alessio, Civiche in Rete è un esperimento politico limitato alle Provinciali o si puo’ immaginare anche in qualche altra competizione elettorale ?

“Il sistema che regola le elezioni provinciali costringe tutti coloro che non appartengono a grandi partiti a “consorziarsi” per essere presenti nelle competizioni elettorali. È stato quasi fisiologico creare una lista civica unica che ha consentito di unire sottoscrizioni e candidature. È presto per dire se da ciò possa nascere una linea politica condivisa nello scenario provinciale. Non ne abbiamo assolutamente parlato; di sicuro tutti quelli che hanno concorso alla creazione di un listone civico hanno voglia di cambiare registro e di portare una ventata di novità rispetto a chi ha amministrato la Provincia negli ultimi anni. E in ogni caso è urgente una riforma che attribuisca nuovamente risorse, dignità istituzionale e centralità alle Province. Così come, di conseguenza, si dovrà affidare la scelta dei consiglieri alle comunità. Queste elezioni, ad oggi, si riducono a mere operazioni di partito che coinvolgono gli addetti ai lavori e lasciano fuori i cittadini.”

Intanto all’orizzonte ci sono, nella Primavera del 2026, gli appuntamenti con le Comunali di Cava de’ Tirreni, Pagani ed Angri, Forse, anche Salerno. Azione ci sarà ?

“Si, Azione ci sarà. Si sta creando una comunità politica coesa, grazie al nostro segretario provinciale, il dott. Rosario Pacifico, e ai dirigenti provinciali.

Molti sono giovani competenti e preparati. Non a caso la nostra provincia esprime anche il coordinatore regionale degli under 30, Vincenzo Cennamo.”