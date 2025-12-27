CASTIGLIONE DEI GENOVESI. IL SINDACO SIANO AGGREDITO CON UN MARTELLO DA UNO SCONOSCIUTO

Tantissina paura, ierisera, intorno alle 20.30, a Castiglione del Genovesi, per il sindaco Carmine Siano che è stato avvicinato, nei pressi della sua abitazione, da una persona con il volto coperto che lo ha colpito alla testa prima di fuggire via.

La casa è in via Provinciale Madonnelle. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa che ha prestato le prime cure al sindaco prima del trasferimento in ambulanza al Ruggi di Salerno, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe atteso che il sindaco sopraggiungesse prima di colpirlo, dunque non si sarebbe trattato di un tentativo di furto.