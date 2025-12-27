COMUNE DI SALERNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “MAX GAZZE’ IN PIAZZA PER LA NOTTE BIANCA DEL 5 GENNAIO”

Il 5 gennaio, in Piazza 5 Maggio a Sarno, il cantautore e bassista romano Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, accenderà la Notte Bianca con lo spettacolo “Musicae Loci”: un viaggio musicale che ha attraversato l’Italia portando in scena suoni e tradizioni dei territori, intrecciati con un linguaggio attuale e contemporaneo, e che ora farà tappa nella città dell’Agro.

“La Notte Bianca di Sarno si conferma un appuntamento di riferimento non solo per la nostra città, ma per l’intera provincia di Salerno, confermando la vocazione ai grandi concerti e ai grandi nomi della musica italiana”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

Max Gazzè porterà a Sarno uno straordinario concerto, culmine di un progetto ambizioso e visionario, orientato alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni musicali italiane: un palco che prenderà letteralmente vita con più elementi in sincrono e una piazza pronta a essere gremita, come per ogni evento, segno concreto di condivisione e partecipazione in una notte tutta da vivere.

Non solo concerto: dalle ore 18:00 la Notte Bianca animerà la città per tutta la serata con spettacoli itineranti, animazione, artisti di strada, sorprese per i bambini e molte altre iniziative in diversi punti della città, fino all’appuntamento con il concerto di Max Gazzè alle ore 21:30 in Piazza 5 Maggio.