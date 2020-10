IL SINDACO DI FISCIANO SESSA: “EVITARE LOCKDOWN GENERALIZZATO, DIALOGO TRA REGIONE E GOVERNO”

È fondamentale evitare un nuovo lockdown generalizzato e quindi auspichiamo un maggiore e proficuo coordinamento tra Governo e Regione Campania.

È necessario intervenire immediatamente con iniziative concrete a sostegno del tessuto imprenditoriale, del commercio e delle piccole e medie imprese che oggi non reggerebbero ad un nuovo duro arresto delle attività.Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.

Come amministratori, abbiamo il dovere morale e civico di batterci in prima linea per il benessere fisico, economico e sociale dei nostri cittadini, benché, mi preme sottolineare che gli atti di violenza accaduti ieri, siano sempre e comunque da condannare duramente.

Il senso di responsabilità a cui oggi siamo chiamati è altissimo e riguarda, indistintamente, ogni attore coinvolto nella società.

