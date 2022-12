IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI CONFERMA L’INCARICO AD ANDREA COZZOLINO PER FONDI PNRR

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro ed in attesa dell’esito dell’inchiesta Qatargate, che coinvolge anche l’europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino, ha confermato per quest’ultimo l’incarico per la gestione dei fondi PNRR che riguarderanno il Comune partenopeo. Nei giorni scorsi, a sollevare il caso ed a chiedere, per motivi di opportunità, la revoca della nomina era stato l’ex Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, criticando la scelta di Manfredi che non avrebbe tenuto conto dell’evoluzione dell’indagine, avviata dalla magistratura belga, per fare chiarezza sui finanziamenti ricevuti, da alcuni eurodeputati, da parte del Governo del Qatar.

Share on: WhatsApp