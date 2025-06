IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA, ALTRI 400MILA EURO DI FONDI PUBBICI PER PROPAGANDA”

“L’amministrazione regionale di centrosinistra ha deciso di investire altri 400 mila euro di denaro pubblico per la propaganda autocelebrativa a fini elettorali del governatore della Campania. Insomma, siamo di fronte all’ennesimo spreco di fine mandato di De Luca”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si tratta, come si apprende da organi di stampa, di una nuova campagna di comunicazione con cui la Regione vuole pubblicizzare quanto di buono sarebbe stato realizzato nel corso dell’ultimo quinquennio, semmai qualcuno non se ne fosse reso conto. Il tutto finanziato con fondi del bilancio dell’Ente regionale. In pratica – sottolinea Vietri – De Luca continua a sperperare i soldi ‘dei’ campani senza farsi alcuno scrupolo. Prepariamoci, dunque, a leggere un nuovo capitolo della ‘Campania delle meraviglie’ che, purtroppo, non esiste e non e’ mai esistita. Oltre che per i disastri nella sanità e nei trasporti, e per la qualita’ della vita tra le peggiori d’Italia, De Luca sara’ ricordato anche per questo. Sono certa che gli organi di controllo amministrativo e contabili, coinvolgendo tutte le Autorita’ preposte, faranno luce su questo ulteriore sperpero di risorse pubbliche da parte della Regione Campania” conclude Vietri.

