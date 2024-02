IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA HA TOCCATO IL FONDO, E’ LUI IL VERO VOLTO DELLA SINISTRA”

“Con il turpiloquio di oggi De Luca ha davvero toccato il fondo. Bava alla bocca e insulti: è questo il vero volto della sinistra italiana?”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri commentando le dichiarazioni del governatore della Campania contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Al Premier Meloni va la mia totale solidarietà. Auspico ora che tutte le forze politiche, a partire dal Pd e dalla segretaria Schelin, ma anche l’Anci Campania che oggi era in piazza con lui a Roma, prendano immediatamente le distanze da De Luca che, non avendo argomentazioni per rispondere nel merito, è passato in modo vergognoso alle offese personali. Ormai è totalmente fuori controllo e non è più degno di rappresentare la Regione Campania” conclude Vietri.

