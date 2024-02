VINCENZO GRIMALDI A ROMA CON DE LUCA ED I SINDACI: “RESTITUIRE DIGNITA’ AL SUD ITALIA”

“Con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, con tanti Sindaci della Campania, con tanti amministratori locali, oggi, a Roma, per dire no alle politiche del Governo Meloni sull’Autonomia Differenziata e sulla gestione dei Fondi di Coesione. Chi non ascolta i territori, non fa uno sgarbo ad una parte politica del paese, ma a tutti i cittadini, soprattutto a quelli del Sud Italia che saranno penalizzati dall’entrata in vigore delle nuove norme, volute dalla Lega di Matteo Salvini e votate da tutte il Centro Destra di Governo. E’ l’ora di dire basta a tutto questo, è l’ora di restituire dignità ad un intero pezzo del Paese.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale del Pd di Roccapiemonte Vincenzo Grimaldi.