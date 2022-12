IN PUGLIA EMILIANO VA OLTRE DE LUCA: NORMA PER RESTARE PRESIDENTE IN CASO DI ELEZIONE IN EUROPA

Altro che terzo mandato. Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, giunto al suo secondo mandato, è andato oltre: il Consiglio Regionale della Puglia, infatti, ha approvato una norma che modifica la legge elettorale regionale e che prevede che il Presidente resti in carica, almeno per un anno, anche dopo l’elezione al Parlamento o al Parlamento Europeo. La decisione, pare, sia legata alla volontà di Michele Emiliano di candidarsi alle prossime elezioni europee del 2024 che anticipano di un anno (2025) la scadenza del mandato in Regione. E cosi’ il Presidente della Regione Puglia, in caso di elezione al Parlamento Europeo, potrebbe mantenere il doppio ruolo fino alla scadenza del mandato alla guida dell’ente Regione.

Share on: WhatsApp