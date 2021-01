ITALIA VIVA NON VOTA IL RECOVERY, CONTE PENSA AI RESPONSABILI: FORZA ITALIA NEL NUOVO GOVERNO ?

Un gruppo di responsabili non si nega a nessuno: neppure al Governo Conte che, probabilmente, a partire da oggi dovrà fare a meno del sostegno politico di Italia Viva che, nella serata di ieri, non ha votato, astenendosi, il Recovery Plan, motivando la scelta con l’assenza del Mes dal nuovo piano straordinario di interventi finanziari. Renzi, nel pomeriggio, terrà una conferenza stampa nella quale annuncerà le decisioni in merito alla permanenza nel Governo ma la caccia ai responsabili è già iniziata.

A guidare la composizione di un nuovo gruppo, che potrebbe accogliere numerosi esponenti di Forza Italia, c’è la senatrice Lonardo, la moglie di Clemente Mastella, che avrebbe già ottenuto l’ok di almeno altri 7 esponenti del partito degli azzurri. Insomma, per il Movimento 5 Stelle si prospetta il terzo accordo di governo nell’arco della legislatura: prima con la Lega, poi con il Partito Democratico, adesso con Forza Italia.