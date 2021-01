IL MINISTRO SPERANZA ILLUSTRA IL NUOVO DPCM: STATO DI EMERGENZA FINO AL 30 APRILE

Il governo prolungherà al 30 aprile lo stato di emergenza per il Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel presentare alla Camera i contenuti del nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 16 gennaio. «Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente abbiamo l’obbligo di prendere nuove misure e il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di emergenza». «Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia – ha detto -, aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. l’epidemia è nuovamente in una fase espansiva».

Nel nuovo dpcm, «è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l’asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l’ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto». Ancora: nel nuovo provvedimento «è intenzione del governo riaprire i musei nelle regioni in area gialla».