I SENATORI DI FI DELLA CAMPANIA PRONTI A SOSTENERE IL GRUPPO DEI RESPONSABILI?

Non ci sarebbe solo Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ma anche altri senatori campani di Forza Italia nell’elenco dei potenziali “responsabili”, pronti a fare da stampella ad una nuova maggioranza di Governo, qualora dovesse cadere l’attuale esecutivo Conte.

Nei numerosi capannelli che, nel pomeriggio di ieri, sono stati avvistati nei corridoi di Palazzo Madama, non sono sfuggiti altri nomi come ad esempio quello dell’attuale Coordinatore Regionale di Forza Italia Mimmo De Siano, per il quale non si esclude un eventuale sostegno alle posizioni di Sandra Lonardo, eletta in Forza Italia, salvo, poi, dichiararsi indipendente. Resta, infine, da chiarire la posizione di Luigi Cesaro, in rotta di collisione con il partito, dopo la vicenda che ha riguardato il figlio Armando, escluso dalla lista di Forza Italia in occasione delle ultime elezioni regionali. Il Senatore Carbone, anche lui eletto con Forza Italia in Campania, da tempo ha aderito ad Italia Viva ma potrebbe essere uno dei nomi pronti a non sposare la linea di Matteo Renzi. Insomma, conti alla mano, la Campania potrebbe davvero salvare Conte o un eventuale nuovo Governo con i suoi voti determinanti al Senato della Repubblica.