GIUSEPPE D’ASCOLI, IL NUOVO CAPO SEGRETERIA DELL’ASSESSORE REGIONALE MORCONE

Da Pontecagnano Faiano a Napoli per un nuovo prestigioso incarico all’interno della Giunta Regionale della Campania. Giuseppe D’Ascoli è il nuovo Capo della Segreteria dell’assessore regionale alla Sicurezza ed alla legalità Mario Morcone. Per D’Ascoli, da tempo impegnato in politica (prima con Forza Italia da ultimo all’interno del Partito Democratico), un nuovo impegno nelle Istituzioni Regionali al fianco di Mario Morcone, per anni uomo chiave del Ministero dell’Interno. Il lavoro di D’Ascoli guarda sempre, con un certo affetto, al territorio della Provincia di Salerno tanto che, nelle prossime settimane, l’assessore Morcone sarà presente proprio nei Picentini per una importante cerimonia che riguarda un bene confiscato alla criminalità.

