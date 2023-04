ITALIA VIVA SCOMMETTE SULLA CAMPANIA: IL 10 GIUNGO ASSEMBLEA NAZIONALE A NAPOLI

Matteo Renzi scommette sulla Campania e sulla capacità di ottenere consenso per il proprio partito all’interno del territorio che, alle ultime elezioni regionali del 2020, gli ha regalato l’elezione di ben quattro consiglieri regionali. Il prossimo 10 Giugno, infatti, a Napoli, è in programma l’assemblea nazionale di Italia Viva, uno dei primi momenti di confronto con gli elettori e la classe dirigente, dopo la rottura con Azione per la nascita del nuovo partito unico dell’area centrista. Renzi punta su Napoli ed, ovviamente, anche sul rapporto con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, sostenuto già nel 2020 e, con ogni probabilità, anche nella prossima tornata elettorale per le Regionali. E cosi’ l’ex Presidente del Consiglio prova a giocare di anticipo rispetto agli ex alleati di Azione, ipotecando la supremazia territoriale in una regione – come la Campania – che è stata sempre determinante anche per la politica nazionale.

