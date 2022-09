LA CAMPANIA TRA LE PEGGIORI REGIONI PER AFFLUENZA ALLE URNE: -10% RISPETTO AL DATO NAZIONALE

La Regione Campania, almeno con il dato delle 19:00 per l’affuenza alle urne, insieme alla Regione Calabria, è tra le peggiori, su base nazionale, per la partecipazione degli elettori alla tornata elettorale per le Politiche 2022: mentre il dato nazionale supera il 50%, in Campania, sempre allo stesso orario, la percentuale è di poco sotto al 40%, facendo segnare un meno 10 parziale che non lascia presagire nulla di buono per i numeri conclusivi. A determinare l’abbassamento forte della percentuale i dati di Napoli e Provincia dove, alle 19:00, la percentuale dei votanti non aveva superato il 37%. La migliore performance, invece, è per la Provincia di Benevento dove il dato si è attestato al 43%.

