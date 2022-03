LA COMMISSIONE ANTIMAFIA ARRIVA A SALERNO: RIUNIONE IN PREFETTURA L’8 MARZO

Il prossimo 8 Marzo, a partire dalle 10:30, la Commissione Bicamerale Antimafia sarà a Salerno, in Prefettura, per una serie di audizioni istituzionali che vedranno coinvolti esponenti di Magistratura, Forze dell’Ordine e Pubblica Amministrazione. Nelle prossime ore si conoscerà, nel dettaglio, il programma delle audizioni dell’organismo parlamentare presieduto da Nicola Morra, esponente del Movimento 5 Stelle. La Commissione Bicamerale sarà, per l’intera giornata, ospite degli uffici della Prefettura di Salerno.

agendapolitica@libero.it