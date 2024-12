LA NUOVA LINEA DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI GIUSEPPE CONTE: FONDI DA ROMA PER IL PARTITO LOCALE

Arrivano i soldi! Direttamente da Roma dove una apposita commissione valuterà e finanzierà i progetti e le proposte che arriveranno dai singoli territori. Il Movimento 5 Stelle si prepara a cambiare, completamente, la pelle dopo la Costituente dello scorso dicembre ed in attesa di quelle che potrebbero essere le decisioni di Beppe Grillo. Intanto, a decidere, è stato il confermato leader del M5S Giuseppe Conte che ha stabilito che le sedi locali dei partiti vanno finanziate e perchè “senza soldi, non si cantano messe”. Uno dei territori ad essere attenzionato e, di conseguenza, finanziato sarà la Regione Campania dove il Movimento 5 Stelle, in occasione della prossima tornata per le Regionali, si gioca il tutto per tutto per tornare a recitare un ruolo da protagonista, e non da semplice comparsa, all’interno della ampia coalizione del Campo Largo.

Share on: WhatsApp