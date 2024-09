LA PROPOSTA DEL SINDACO MORRA: “DOPO AUTONOMIA, RACCOGLIAMO FIRME PER CAMBIARE LEGGE ELETTORALE PER IL PARLAMENTO”

“Per i referendum su Autonomia Differenziata e Cittadinanza Attiva, con grande piacere, ho visto la mobilitazione di tutte le forze politiche di centro sinistra, di tanti parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, consiglieri comunali, semplici simpatizzanti. Mi piacerebbe, pero’, vedere la stessa partecipazione e lo stesso entusiasmo per raccogliere le firme per modificare l’attuale Legge Elettorale per le Elezioni Politiche, eliminando i listini bloccati e reintroducendo il sistema delle preferenze che viene ancora utilizzato per le elezioni comunali, regionali ed europee.” E’ la provocatoria proposta che il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale,

lancia alle forze politiche, soprattutto di Centro Sinistra che, nelle ultime settimane, sono state impegnate nella raccolta firme per i Referendum sulla Legge per l’Autonomia Differenziata e per la Cittadinanza Attiva. Morra, dunque, parla prima di tutto al suo partito, al PD di Elly Schlein, che, fino ad ora, non ha mai assunto una posizione chiara sul delicato teme delle preferenze. E la proposta del Sindaco di Pellezzano arriva alla vigilia dell’inizio della discussione, a Roma, sulla eventualità di una modifica della Legge Elettorale collegata alla riforma del Premierato.