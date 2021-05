LEGGE DE LUCA SU ABUSO D’UFFICIO E TAR, MARTEDI’ 18 IN CONSIGLIO REGIONALE

Arriva, finalmente, nell’aula del Consiglio Regionale della Campania la Legge Regionale che propone la modifica della norma sull’abuso di ufficio e sulle procedure dei ricorsi amministrativi in materia di appalti pubblici: si tratta di un Disegno di Legge che vale quale Legge di Iniziativa Popolare e che, pertanto, dopo la sua approvazione a Napoli passerà al vaglio del Parlamento. Una procedura che potrebbe anche vanificare il lavoro, anche simbolico, della Giunta Regionale e della maggioranza del Presidente De Luca, tanto che in alcune bozze circolate del Decreto Semplificazioni del Governo Draghi si parla anche della modifica della disciplina dell’abuso di ufficio. Intanto, licenziato dalla Commissione Lavori Pubblici guidata da Luca Cascone, il Disegno di Legge Regionale arriva in aula martedi’ 18 maggio per la sua discussione ed eventuale approvazione: scontato il voto contrario del gruppo del M5S, da verificare cosa farà il centro destra che in Commissione ha preferito astenersi sul provvedimento.

Share on: WhatsApp