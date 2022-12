L’EURODEPUTATA CAMPANA PINA PICIERNO SARA’ LA VICE DI BONACCINI IN CASO DI VITTORIA

La europarlamentare campana Pina Picierno è stata indicata da Stefano Bonaccini come sua Vice Segretario in caso di vittoria alle prossime primarie di Febbraio. Nessun ruolo, almeno per il momento, per Vincenzo De Luca ed anche per i suoi riferimenti in Campania.

Il presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini – secondo quanto si apprende – ha scelto come sua vice l’europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. La giovane esponente dem dovrebbe affiancare nella campagna congressuale Bonaccini assieme ad una nutrita schiera di quarantenni del Pd, giovani eletti, portando il suo contributo soprattutto per le tematiche del Mezzogiorno e dell’Europa.