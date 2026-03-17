L’EX MINISTRO M5S TONINELLI CONTRO IL LEADER DEL MOVIMENTO CONTE: “FA FUORI CHI PUO’ OSCURARLO”

“Finalmente non ho più un incarico in una forza politica che non rappresenta più i valori e i metodi democratici storici del Movimento. Non sono io che ho cambiato idea, ma è Conte che negli ultimi anni ha smantellato tutto. Ora ha completato l’opera di impossessamento del partito di Grillo e Casaleggio mantenendo il simbolo. A quelli che hanno amato il Movimento 5 stelle dico: se vi piace Conte votatelo, ma non votate più Conte pensando di votare il Movimento”. Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex ministro ed esponente storico del Movimento 5 stelle, intervenendo nella trasmissione Controinformazione su Radio Cusano.

Toninelli ha poi commentato l’uscita di Virginia Raggi e il declassamento di Appendino: “L’unico criterio rimasto in vita nel Movimento è il fidelismo. Conte caccia o fa fuori figure come Appendino e Raggi perché non vuole nessuno in grado di oscurarlo, quindi manda avanti i fedeli che non gli rompono i coglioni e che non possono superarlo”.