L’INDISCRETO. POPOLARI UNITI PER LA CAMPANIA, ALLEANZE SOLO DOPO IL CONGRESSO DEL PD

Non c’è fretta per annunciare alleanze ed accordi politici ed elettorali, sia per le Europee del 2024 che per le Regionali del 2025. E cosi’ i Popolari Uniti per la Campania che, qualche giorno fa, hanno celebrato un’assemblea regionale, almeno per il momento, si guardano bene dall’annunciare l’intesa con questo o con quel polo. “Meglio attendere l’esito del Congresso del Pd”, spiega ad agendapolitica un noto esponente della area moderata, “perchè c’è la possibilità, comunque vada, che un pezzo del Partito Democratico decida di tornare alle origini, quelle di un partito popolare e cattolico”. Insomma, il tempo è tutto a favore di chi, oggi, in Campania, rivendica un ruolo all’interno del famoso centro che, soprattutto quando si tratta di votare per le Regionali, ha sempre giocato una partita fondamentale per la vittoria delle singole coalizioni: accadde nel 2010 con Caldoro cosi’ come nel 2015 con De Luca.

