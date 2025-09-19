LISTA PD SALERNO, 4 MOSCHETTIERI IN PEDANA: PICARONE, CONTE, FIORE E MATERA

E’ fluida, soprattutto nelle ultime ore, la lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno che il deputato Piero De Luca, futuro segretario Regionale in Campania del Pd, sta seguendo, in maniera diretta e personale. L’ultima versione, chiaramente non definitiva, della lista del Partito Democratico per la Provincia di Salerno punta su 4 moschettieri: Franco Picarone, Federico Conte, Nello Fiore e Corrado Matera. La vera novità delle ultime ore è proprio il Consigliere Regionale in carica Matera che, alla fine, potrebbe spuntarla ed essere inserito nella lista del Partito Democratico, anzichè in quella civica A Testa Alta, nella quale trova spazio, ad oggi, il Consigliere Regionale Luca Cascone. Tutta da definire, fatta eccezione per Anna Petrone, la componente femminile della lista che potrebbe essere piu’ chiara sul finire del mese di Settembre

Share on: WhatsApp