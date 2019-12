M5S, ULTIMATUM PER I MOROSI. E C’E’ CHI POSTA LA FOTO DELLE VACANZE ALLE MALDIVE

La foto della deputata M5S Yana Ehm, una delle morose nella restituzione degli stipendi, in vacanza a Natale alle Maldive, ha provocato l’ennesima indignazione all’interno della base, e non solo, del Movimento 5 Stelle che punta a chiudere, entro martedi’ 31 Dicembre, la partita della mancata restituzione di una parte delle indennità. A mancare all’appello sono molti parlamentari del Movimento 5 Stelle che, da agosto, periodo in cui è nato il governo Giallorosso, hanno iniziato ad essere meno puntali nel bonificare quota parte dello stipendio. In queste ore sono arrivate le email con le quali si chiede di provvedere in tempi rapidi alla riparazione del danno. Intanto, a Roma, si rincorrono le voci sulla imminente nascita di un gruppo autonomo, all’interno del M5S, di sostegno al Premier Conte ma, politicamente e giuridicamente distinto dal partito: per chi vi aderisse, ovviamente, non ci sarebbe alcun obbligo di restituzione.

Share on: WhatsApp