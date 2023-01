MARA CARFAGNA CON PIERFERDINANDO CASINI A NAPOLI SABATO 28 GENNAIO

L’appuntamento è al Circolo del Tennis di Napoli per quello che potrebbe essere un primo passo verso l’adesione ad Azione-Italia Viva di Pierferdinando Casini: l’ex Presidente della Camera, infatti, sabato 28 Gennaio sarà ospite del Presidente di Azione Mara Carfagna per la presentazione pubblica del suo ultimo libro. Un semplice evento di promozione o, invece, come molti sostengono, la prima mossa di avvicinamento di Casini al partito di Carlo Calenda ? La scelta di Napoli e, soprattutto, la presenza di Mara Carfagna lasciano intendere che dietro il libro ci sia qualcosa di piu’, tutto sarà piu’ chiaro sabato pomeriggio.

Share on: WhatsApp