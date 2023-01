SALERNO COME AVELLINO: IL SINDACO NAPOLI PENSA ALLA NOMINA DEL NONO ASSESSORE?

Come riportato, questa mattina, dal quotidiano IL MATTINO, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dopo quanto fatto dal collega di Avellino Gianluca Festa, starebbe pensando, in maniera concreta alla nomina del nono assessore all’interno della Giunta Comunale. Una scelta, quella del primo cittadino irpino, che ha riacceso le speranze e le aspirazioni di tanti consiglieri comunali di maggioranza a Palazzo di Città, soprattutto all’interno del gruppo dei Progressisti, primo per voti, ultimo per rappresentanti in Giunta. In prima fila per un possibile nuovo incarica da assessore c’è Rocco Galdi, da sempre silenzioso sulla questione giunta, dopo il terremoto giudiziario che nel novembre del 2021 colpi’ Palazzo di Città, di fatto, bloccando le nomine che il sindaco Napoli stava perfezionando. Adesso c’è un nuovo spiraglio, perchè difficilmente si procederà alla revoca di uno degli assessori in carica: l’unica soluzione per nuove nomine è quella di un allargamento della Giunta. Almeno, fino a prova contraria.

