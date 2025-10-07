MARCO SARRACINO (PD): “CENTRO DESTRA SPACCATO SUL NOME DI CIRIELLI”

 “Cirielli viene candidato alla presidenza della Campania e nell’ordine: spacca la destra, si perde Forza Italia per strada, e non si dimette da viceministro degli esteri. Non hanno un programma, non hanno una sola idea per la regione, sono la destra più antimeridionalista della storia repubblicana e i campani lo sanno. Glielo ricorderemo tutti insieme il 23 e 24 novembre alle elezioni votando Roberto Fico presidente”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

