MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “CAPO OPPOSIZIONE, FIGURA DA STATUTO. DIMISSIONI CIRIELLI ? C’E’ SANGIULIANO”

“Il capo dell’Opposizione, in Consiglio Regionale, è una figura istituzionale, prevista dallo Statuto del Consiglio regionale che, a differenza di quanto dichiarato da qualche dirigente Regionale del centro destra, non puo’ essere abolita. Ne consegue che, nel caso in cui il nostro candidato Presidente Edmondo Cirielli, che ha ancora tempo per valutare ogni opzione, dovesse decidere di dimettersi dal ruolo di Consigliere Regionale, si dovrebbe procedere ad un voto, tra gli eletti del Centro Destra. Chi, invece, ritiene di fare una opposizione diversa, non tiene conto del quadro normativo del Consiglio Regionale della Campania.”
E’ quanto dichiara Massimo Grimaldi, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale.
E’ evidente, continua Grimaldi, che il ruolo di Capo dell’Opposizione spetta alla forza politica che, su base regionale, ha ottenuto il maggior consenso: non vedo, pertanto, alcun ostacolo ad affidare l’importante ufficio di Capo dell’Opposizione in Consiglio Regionale all’amico Gennaro Sangiuliano, sempre che giungano le dimissioni di Edmondo Cirielli.