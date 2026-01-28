MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “SALARIO MINIMO, FICO PARTE CON PROPAGANDA E NON CON SOLUZIONI”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Il Ddl sul salario minimo rappresenta il primo atto della Giunta Fico e, purtroppo, anche il primo esempio di propaganda politica. Un provvedimento annunciato come svolta storica, ma che nei fatti si limita alla demagogia, senza affrontare i veri nodi del lavoro. In Campania servono politiche serie per sostenere salari, imprese e occupazione stabile, non slogan buoni solo per i titoli. Si parte dal rumore, non dalle soluzioni concrete di cui lavoratori e imprese hanno realmente bisogno

Lo dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Massimo Grimaldi.

