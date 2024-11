MATTEO RENZI ED I PRIMI DUBBI SU DE LUCA: “PER ME VA BENE MA VEDIAMO COSA DICE IL PARTITO DEMOCRATICO”

Per Matteo Renzi Enzo DE LUCA potrebbe “assolutamente” essere candidato per un terzo mandato, “dopodiché, vedremo cosa succederà nel Pd”. Lo ha detto il leader di Iv parlando al ‘Salone della giustizia’. “Il terzo mandato in questo paese lo hanno consentito a Zaia”, ha aggiunto. “Teoricamente lo possono consentire anche a De Luca. La posizione di Elly Schlein è del tutto rispettabile, ma è una posizione politica. Io stimo moltissimo Enzo De Luca, credo abbia fatto molto bene il governatore della Campania, abbiamo governato insieme spendendo tanti soldi che erano bloccati, abbiamo cercato di mettere tanta carne al fuoco. Dopodiché è evidente che siamo dentro una coalizione. Il mio giudizio su De Luca, su Giani è straordinariamente positivo, il mio giudizio su Michele Emiliano è straordinariamente negativo, è uno che ha causato la xylella”.

