MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “CREDO CHE LE PRIMARIE SI FARANNO E CHE LA SALIS PARTECIPERA’

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Per me le primarie sono primarie in cui corrono quelli che hanno idee da offrire e vogliono confrontarsi sui voti”. Lo dice Matteo Renzi a margine delle Primarie per le idee e aggiunge: “Personalmente credo che le primarie si faranno e che Silvia Salis partecipi insieme a Schlein e Conte. Vedremo, c’è ancora un anno, e’ lunga”. Alle primarie delle idee “ci sono esponenti del Pd ma anche di altri partiti per parlare di contenuti. IV ha organizzato e pagato questo evento e lo mette a disposizione di tutti. Il nostro obiettivo non è mandare a casa Meloni perché ci sta antipatica ma perché non funziona per il paese. Però per mandarla a casa serve un progetto”, conclude.

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