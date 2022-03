MATTEO SALVINI INCONTRA I VERTICI DELLA LEGA IN REGIONE CAMPANIA

Il leader della Lega Matteo Salvini, questa mattina, ha incontrato i vertici del Partito in Campania: una riunione con il Coordinatore Regionale Valentino Grant, insieme ai Consiglieri Regionali Nappi, Zinzi e Pierro, di recente eletto Presidente della Commissione Anti Camorra.

A darne notizia è il Consigliere Regionale Severino Nappi.

Con Matteo Salvini, il segretario regionale Valentino Grant e i colleghi consiglieri Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro per ragionare insieme sulle opportunità del PNRR, sui problemi della sanità e dell’amministrazione regionale.

La Lega – Salvini Premier in Campania, con i suoi circa 200 amministratori locali, donne e uomini del Nostro Posto animati di buona volontà, seri ed onesti, è sempre più presente e radicata.

Lontani dai riflettori e dalle elezioni, lavoriamo a testa bassa per la nostra terra e per i campani.