MERCATO SAN SEVERINO. ECCO L’ORDINANZA DI CHIUSURA DEGLI SPAZI PUBBLICI

Chiusura al pubblico e divieto di accesso a tutti i parchi giochi e sospensione temporanea della Fiera settimanale del sabato (Mercato). A stabilirlo una ordinanza del Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

In dettaglio:

– chiusura al pubblico e il divieto di accesso a tutti i parchi giochi e il divieto di stazionamento e assembramento in tutti gli spazi e aree pubbliche dal 7 al 20 novembre 2020;

– sospensione temporanea della fiera settimanale (mercato) del settore non alimentare in Via/Piazza Portanova, Via Solofrana (l e ll tratto) e Piazza D’Amato per sabato 7 novembre 2020;

– sospensione temporanea della fiera settimanale (mercato) del settore non alimentare e alimentare in Via/Piazza Portanova, Via Solofrana (l e ll tratto) e Piazza D’Amato per sabato 14 novembre 2020.