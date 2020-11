SIANO. L’APPELLO DEL SINDACO MARCHESE: “RISPETTIAMO LE REGOLE E TORNEREMO ALLA NORMALITA’ “

Con una lettera aperta a tutti i cittadini di Siano, Giorgio Marchese, primo cittadino del centro della Valle dell’Irno, fa il punto della situazione sull’emergenza Covid 19 e lancia anche un appello.

Se da un lato il numero dei contagi aumenta in maniera veloce, il dato che la maggior parte delle persone positive è asintomatica e con sintomatologia lieve rende la situazione “meno preoccupante”.

Uno scenario che però non ci deve assolutamente far abbassare la guardia, anzi chiedo ancora una volta a tutti voi di collaborare rispettando le norme che tutti conosciamo: mascherine, distanziamento fisico, igiene delle mani.

Gestire questo momento è la vera sfida che abbiamo davanti nelle prossime settimane.

Rivolgo un appello di massima responsabilità, anche alle persone che hanno familiari contagiati, in attesa di fare il tampone, isolatevi, mettetevi in quarantena, contattate il COC ed evitate soprattutto di andare in giro.

Un grazie particolare alle attività commerciali che nelle scorse ore,in maniera preventiva e nello spirito di collaborazione, hanno chiuso perché in questi giorni hanno avuto contatti con persone positive.

Infine a tutti i Sianesi risultati positivi e ai loro familiari che stanno attraversando momenti di grande difficoltà va un abbraccio forte e il mio più grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.

RISPETTATE LE REGOLE, che piacciano o no, perché sono importanti per tornare alla normalità.

Ho molta fiducia in voi.