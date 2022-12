MERCATO SAN SEVERINO. GIOVANNI ROMANO: “MAGGIORANZA SFUGGE A RESPONSABILITA'”

“Avremmo preferito che la maggioranza avesse illustrato le proprie posizioni in Aula anziché Affidarle ad un farneticante comunicato stampa e disertare la seduta del Consiglio Comunale da noi richiesta per affronta re la grave situazione finanziaria del Consorzio Farmaceutico COFASER”.

Così i consiglieri comunali di opposizione Eliana Landi, Francesca Landi, Luigi Lupone, Carmine Ansalone, Gerardo Figliamondi e Giovanni Romano.

“L’Amministrazione Comunale e la maggioranza che la sostiene continua, irresponsabilmente, a nascondere la verità sotto il tappeto.

Il COFASER , da ben cinque anni, ha una perdita di bilancio di oltre 2.000.000 di euro.

A garanzia della continuità aziendale e per la tutela del patrimonio pubblico e del personale dipendente, abbiamo proposto di intraprendere l’unica strada possibile prevista dalle vigenti normative in materia che è quella del ripiano delle perdite.

Per questo, e solo per questo, abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale dopo che i nostri precedenti tentativi di affrontare la questione in sede di approvazione del conto consolidato 2021 non hanno sortito effetto.

Quindi, nessuna aggressione alla maggioranza e nessun tentativo di fare confusione sulla vicenda fin troppo chiara.

Al contrario, la nostra iniziativa è finalizzata fare finalmente chiarezza utilizzando l’unico strumento messo a disposizione dalle legge che è, appunto, la convocazione del Consiglio Comunale, massima espressione democratica della sovranità e della volontà popolare.

Il Piano di risanamento del COFASER in atto non è sufficiente a ripianare le perdite per il semplice motivo che è stato predisposto solo per scongiurare le azioni esecutive da parte dei creditori del Consorzio.

Il problema è strutturale e non legato alla gestione ordinaria.

E’ indispensabile e urgente, quindi, guardare in faccia alla realtà e provvedere rapidamente al ripiano delle perdite così come la legge impone e scongiurare ulteriori evoluzioni negative per il Consorzio.

In altre sedi saranno accertate le responsabilità dei singoli che hanno causato l’attuale disastrosa situazione finanziaria del COFASER.

La nostra responsabilità, invece, è quella propria di consiglieri di opposizione che esercitano un’azione di controllo al servizio della Comunità, evidenziando la grave criticità e sollecitando l’Amministrazione a porre rimedio.

Su questa strada continueremo nonostante la diserzione e l’irresponsabilità di un’Amministrazione Comunale sempre più distante dai problemi veri e reali della nostra Città”.