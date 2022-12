IMMA VIETRI (FDI): “GRAZIE A MINISTRO SANTANCHE’ PER IMPEGNO PER ISCHIA”

“La pioggia di fondi per il rilancio e la valorizzazione del turismo montano, promosso dal ministero del Turismo (a valere sulla misura “Montagna Italia”), consentirà ai beneficiari di potenziare la dotazione infrastrutturale esistente”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri (FdI): “Anche le aree a forte vocazione turistica, come la Costa d’Amalfi, usufruiranno di questi finanziamenti, che certamente ne accresceranno la capacità competitiva sui mercati internazionali”, ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia. “Il ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanché – alla quale va il mio plauso – si conferma ancora una volta un pilastro importante per lo sviluppo turistico nazionale. Sono certa che, anche per il futuro, il Ministro Santanché confermerà l’utilizzo virtuoso di risorse per una significativa svolta per i territori marginali e rurali”, conclude Vietri.

