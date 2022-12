PAGANI. LA SODDISFAZIONE DI DE PRISCO: “FIRMANO I PRIMI 13 NEO ASSUNTI AL COMUNE”

«Ci auguriamo che il Governo Nazionale possa attraverso il Decreto Milleproroghe concedere una proroga per consentire al nostro Ente di completare il processo di assunzioni, così come da fabbisogno del personale – ha dichiarato il consigliere Davide Nitto – e ciò anche in considerazione del fatto che l’autorizzazione da parte della Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) è pervenuta al nostro Ente solo in data 15 dicembre. Auguro ai nuovi dipendenti il benvenuto nel Comune di Pagani e buon lavoro»

«Voglio ringraziare la dottoressa Marchiaro, segretario comunale, e il consigliere Davide Nitto, delegato al personale, per tutto l’impegno nella procedura. Ringrazio inoltre tutti i responsabili di settore e i dipendenti del comune per aver tenuto duro in questi anni di sacrifici. Era da tempo immemore che non si integrava tutto questo personale, e siamo solo all’inizio. Si apre una fase più positiva per la nostra città e anche per la macchina comunale. Speriamo con l’aiuto del Ministero di poter procedere con ulteriori 15 assunzioni già nei primi mesi del 2023. Questa notizia è il primo auspicio per l’anno nuovo per la nostra bella città» ha detto il sindaco De Prisco