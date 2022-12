MICHELE ALBANESE (BCC MONTE PRUNO): “GETTATO IMPORTANTI BASI PER COMUNITA’ ENERGETICHE”

“Abbiamo messo importanti basi – ha sottolineato il Direttore Generale Michele Albanese – per avviare un discorso serio sulle comunità energetiche rinnovabili, le quali oggi, rispetto a ciò che si osserva in Europa e sulla scorta del costo dell’energia, dovrebbero essere non un’opportunità ma una necessità. Grazie agli ottimi relatori siamo riusciti a realizzare una giornata di lavoro e studio che conferma il nostro grande interesse sull’argomento del green. Abbiamo seriamente bisogno di fare più comunità perché solo seguendo questi principi e queste iniziative di unità, riusciremo a rispondere alle pressioni del mercato e della società. Le risorse del PNRR per la transizione energetica sono consistenti, ma c’è tanto lavoro da mettere in atto da parte di tutti e noi, ovviamente, stiamo già facendo il nostro per dare stimoli e mezzi e far diventare realtà quei progetti che possono solo far bene al nostro territorio ed alla comunità”.