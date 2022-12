FRANCO MARI (AVS): “IN QUASI TUTTI I SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MANCA 30% PERSONALE”

“In quasi tutti i settori della Pa la carenza degli organici è di circa il 30%: significa che mancano tra i 900 mila e il milione di addetti su un organico di circa 3 milioni di statali. Questi sono i dati drammatici della spaventosa carenza di organico della Pubblica amministrazione non colmata dallo sblocco del turnover e dai nuovi concorsi. Il governo non offre soluzioni: volete fare la scuola del merito con il 60% in meno di operatori? Il ministero della Giustizia dovrebbe avere una dotazione organica di 43 mila persone, ma in servizio ce ne sono solo 34 mila; l ’Agenzia delle Dogane il personale è ridotto del 28%; al ministero del Lavoro ci sono 756 dipendenti, ma la pianta organica ne prevedrebbe 1.197. In questo caso la scopertura di organico sfiora addirittura il 40%; all’ Inps su 24 mila previsti, i posti non assegnati sono 6 mila; all’Agenzia delle Entrate mancano 15 mila unità rispetto alle 44 mila della pianta organica. Di fronte a questa realtà il ministro Zangrillo è il governo Meloni non hanno un piano”. Lo sostiene Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro, a margine dell’audizione alla Camera del ministro della Pubblica amministrazione Zangrillo.

