MONTORO. IL DERBY DELLE PROVINCIALI: IN CORSA GIAQUINTO E CERRATO. FUORI, INVECE, CITRO

Sarà una vero e proprio derby ma anche un test in vista delle Comunali della prossima primavera: a Montoro, per le Provinciali 2023 di Avellino, in corsa per un seggio da consigliere provinciale il Sindaco Girolamo Giaquinto (oggi Vice Presidente della Provincia) ed il Presidente della Commissione Sanità Antonello Cerrato. Sfumata, invece, per ragioni poco chiare, la candidatura dell’ex Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Citro. Lo scontro Giaquinto – Cerrato assume il sapore di Primarie prima dell’appuntamento con le elezioni comunali di Montoro, visto che l’attuale sindaco è già ricandidato, mentre Cerrato potrebbe essere indicato come nome per una coalizione ampia ed alternativa all’attuale maggioranza. E, dunque, il conto dei voti ricevuti dai consiglieri comunali di Montoro non sarà solo determinante per le Provinciali, ma anche, e soprattutto, per stabilire l’indice di gradimento di due possibili candidati alla carica di Sindaco.

