PROVINCIALI 2023. NEL PD ANTONIO FIORE, IL PREDESTINATO AD ESSERE IL PIU’ VOTATO

E’ Antonio Fiore il predestinato, nella lista del Partito Democratico per le prossime elezioni provinciali del 20 Dicembre, ad essere il piu’ votato e, di conseguenza, ad ottenere il ruolo di Vice Presidente a Palazzo Sant’Agostino. Oramai intorno al giovane virgulto della famiglia Fiore (Antonio è figlio di Nello, già assessore comunale di Salerno e Consigliere Regionale), si dovrebbe chiudere una partita importante all’interno del Pd che, dopo anni, punta a riportare nel Comune capoluogo il secondo ruolo della Provincia di Salerno. Intanto, proprio in queste ore, si stanno definendo le ultime strategie ed anche gli ultimi accordi, soprattutto all’interno del Consiglio Comunale di Salerno, per garantire ad Antonio Fiore il maggior numero di voti possibile.

Share on: WhatsApp