PROVINCIALI 2023. DA MERCOLEDI’ 29 A GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE IL DEPOSITO DELLE LISTE

E’ scattato il conto alla rovescia per il deposito delle liste per la partecipazione alla prossima tornata elettorale per le Provinciali del 20 Novembre. Da Mercoledi’ 29 Novembre fino alle 12:00 di Giovedi’ 30 sarà possibile, presso gli uffici elettorali di Palazzo Sant’Agostino, presentare le liste, corredate da almeno 96 firme di consiglieri e di sindaci, pena l’inammissibilità. Nella giornata di mercoledi’ gli uffici resteranno aperti per le operazioni di deposito dalle 8:00 fino alle 20:00 mentre nella giornata di Giovedi’ sarà possibile effettuare il deposito fino alle ore 12:00. Una volta completata la verifica sulla regolarità delle liste, in cui è previsto anche l’obbligo del 30% di candidature femminile, si procederà al sorteggio per l’assegnazione dei posti sulla scheda che i sindaci ed i consiglieri comunali si ritroveranno tra le mani nella giornata di mercoledi’ 20 Dicembre.

