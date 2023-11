PROVINCIALI 2023. DA SCAFATI IL SINDACO ALIBERTI RIVENDICA UNA CANDIDATURA IN FORZA ITALIA

Nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni provinciali, messa su insieme a Lega e Noi Moderati, ci sarà anche il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che, qualche giorno fa, nel corso di una cena, ha rivendicato un ruolo a Palazzo Sant’Agostino per il secondo comune della Provincia di Salerno, guidato, appunto, da un esponente di Forza Italia. Aliberti, il cui nome circola anche come possibile candidato alla Segreteria Provinciale di Forza Italia nel prossimo Congresso, alla fine avrebbe rotto gli indugi, chiedendo di essere candidato in prima persona, anche per evitare qualche mal di pancia all’interno della sua maggioranza, venuta fuori dalle elezioni dello scorso mese di Maggio.

