MONTORO. L’APPELLO DI CERRATO: “AZZERAMENTO IN GIUNTA PER RIPARTIRE”

Il Consigliere Comunale di maggioranza Antonello Cerrato, anche nel corso della riunione con gli altri gruppi che sostengono il Sindaco Girolamo Giaquinto, ha insistito sull’unica strada percorribile per una una ripresa dell’attività amministrativa del Comune di Montoro dopo le dimissioni del Vice Sindaco Francesco Tolino: azzeramento dell’attuale giunta e nuovi ruoli per gli assessori. Una posizione che, almeno stando ai rumors provenienti dal comune irpino, non sembra essere condivisa dagli attuali assessori, preoccupati di una decisione che servirebbe a dare slancio al Sindaco Giaquinto ad un anno e mezzo dall’appuntamento elettorale con le Comunali. Al momento non c’è ancora nessuna decisione all’orizzonte e pare che lo stesso primo cittadino di Montoro, come già fatto in precedenza, punti a prendere tempo ed a rinviare ogni scelta che provochi qualche mal di pancia all’interno della sua maggioranza.

