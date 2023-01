FRATELLI D’ITALIA SALUTA IL NUOVO ANNO CON UN EVENTO NEL CUORE DEL CILENTO

Hanno scelto la parte meridionale della Provincia di Salerno, per la precisione il Cilento, per salutare l’arrivo del nuovo anno, dopo il 2022 dei grandi successi elettorali. I vertici provinciali di Fratelli d’Italia insieme ad alcuni dirigenti locali hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno.

Grande partecipazione alla serata organizzata da Fratelli d’Italia per festeggiare il nuovo anno, l’entusiasmo e la gioia di tutti i partecipanti ha reso questa serata magica, e quindi ringraziamo tutti i partecipanti e tutti coloro che non sono riusciti a venire per impedimenti vari. Ringraziamo soprattutto per aver accettato il nostro invito, il nostro leader Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli, il Senatore e segretario del Senato Antonio Iannone il deputato e capogruppo alla Commissione Sanità Imma Vietri e tutti i sindaci, consiglieri comunali, dirigenti di partito, iscritti e simpatizzanti presenti. Sarà un 2023 impegnativo, tutti insieme a lavoro per cambiare l’Italia.