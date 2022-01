NICOLA ZINGARETTI CHIEDE AL GOVERNO REGOLE PIU’ SEMPLICI PER LE QUARANTENE

Anche Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e già Segretario Nazionale del Partito Democratico, è convinto che sia necessario cambiare le regole per le quarantene e con una lettera, pubblicata dal Corriere della Sera, chiede al Governo Draghi un intervento immediato.

Il presidente della Regione Lazio, dunque, nella sua lettera propone “tre misure di semplificazione e buon senso”: un “primo passo”, secondo Zingaretti, sarebbe “far cessare l’autosorveglianza in caso di contatto stretto con positivi al Covid senza l’effettuazione di un tampone dopo 5 giorni. Altrimenti, soprattutto per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che vanno a scuola e per i loro genitori sara’ un calvario. Inoltre, occorre una parola chiara sul non obbligo di certificato medico per il rientro a scuola o al lavoro”.

E ancora: Zingaretti osserva che “in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, gia’ oggi i positivi asintomatici dopo 5 giorni di quarantena in assenza di sintomi sono liberi di uscire e casa, anche senza tampone e certificato di guarigione.