NOCERA CORAGGIOSA: “SINDACO TORQUATO, SCUOLE CHIUSE FINO AL 7 GENNAIO”

Campania zona arancione, dal 9 dicembre ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Si tratta di soli 10 giorni di scuola, tolti i sabato e le domeniche, un’inezia. Poi si richiude per le feste Natalizie. A che serve ? Da più parti si parla di un Natale diverso, cenoni nelle case limitati e riunioni familiari a poche persone, a che serve riaprire le scuole pochi giorni prima di un Natale, se si è appena usciti dalla zona rossa e si vuole arginare il contagio. Noi pensiamo che sia meglio continuare con la sola DAD in via precauzionale fino al 6 gennaio, e proponiamo di sospendere la didattica in presenza fino al 6 gennaio, in modo da evitare il rischio di contagi nei pochi giorni di scuola che si dovrebbero andare a fare, perché oramai altri 10 giorni di didattica a distanza non sono la fine del mondo, è una cosa già rodata. Non è ora il momento di dimostrare efficienza e puntualità, ma il momento di cercare di consolidare la diminuzione dei contagi e di far passare un Natale sereno a quante più persone sia possibile.