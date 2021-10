NOCERA INFERIORE. AL VIA LE GRANDI MANOVRE PER IL DOPO MANLIO TORQUATO

A Nocera Inferiore sono già iniziate le grandi manovre politiche per il dopo Torquato: a maggio 2022, ovvero tra poco piu’ di 7 mesi, la cittadina dell’Agro sarà chiamata al voto per la scelta del nuovo Sindaco che, in base alla legge per il terzo mandato, di sicuro non potrà essere l’attuale primo cittadino. Ed allora il mondo politico si è già, da tempo, iniziato ad organizzare per affrontare la tornata elettorale per le Comunali 2020 considerata fondamentale per il futuro di Nocera Inferiore. Grande fermento c’è soprattutto nell’area del Partito Democratico, molto affollata in questa fase, perchè è proprio dal Pd che ci si attende la prima mossa per indicare il nome sul quale lavorare: in prima fila c’è l’attuale consigliere comunale Paolo De Maio, da tempo al lavoro per una sua possibile candidatura a sindaco, benedetta, in parte, anche dalla segreteria provinciale del Pd ma il cammino è ancora lungo. Ci sono, poi, gli alleati di centro sinistra che potrebbero anche rivendicare un ruolo che, anche alle ultime comunali, non hanno avuto in nessun comune della Provincia. E poi il centro destra, per 5 anni all’opposizione ma senza alcuna forma di reazione alla sconfitta elettorale del 2017.

Share on: WhatsApp